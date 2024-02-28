Стильна Леся Нікітюк похизувалася вінтажною обновкою (фото)

Телеведуча пофарбувала волосся, обравши темний вдтінок

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала кадри студентських часів, заінтригувала новими фото, де вона позує в об'ємній чорній шкіряній куртці. Знаменитість розмістила фото чотири рази у вигляді колажу.

На сторінці в Instagram Леся зазначила, що спочатку вагалася, купувати цю річ чи ні. Але згодом проявився шопоголізм і Нікітюк вже дефілювала в обновці.

"Я ще походжу подивлюся, потім, якщо що, вернуся й куплю", – зазначила телеведуча, демонструючи жіночу натуру.

Леся в куртці

Нікітюк повернулася до фанатів, показуючи не лише куртку, а й струнку фігуру. На фото видно, що Леся пофарбувала волосся, обравши темний відтінок.

Телеведуча також додала, що все-таки придбала цю річ. "Купила вінтажну курточку", – лаконічно написала вона.

Раніше "Телеграф" писав, як готувала борщ у сільській хаті. Леся приготувала смачний борщ в печі та розповіла про це фанатам.