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Стильна Леся Нікітюк похизувалася вінтажною обновкою (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Леся Нікітюк придбала обновку Новина оновлена 28 лютого 2024, 20:54
Леся Нікітюк придбала обновку. Фото instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча пофарбувала волосся, обравши темний вдтінок

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала кадри студентських часів, заінтригувала новими фото, де вона позує в об'ємній чорній шкіряній куртці. Знаменитість розмістила фото чотири рази у вигляді колажу.

На сторінці в Instagram Леся зазначила, що спочатку вагалася, купувати цю річ чи ні. Але згодом проявився шопоголізм і Нікітюк вже дефілювала в обновці.

"Я ще походжу подивлюся, потім, якщо що, вернуся й куплю", – зазначила телеведуча, демонструючи жіночу натуру.

Леся Нікітюк
Леся в куртці

Нікітюк повернулася до фанатів, показуючи не лише куртку, а й струнку фігуру. На фото видно, що Леся пофарбувала волосся, обравши темний відтінок.

Телеведуча також додала, що все-таки придбала цю річ. "Купила вінтажну курточку", – лаконічно написала вона.

Раніше "Телеграф" писав, як готувала борщ у сільській хаті. Леся приготувала смачний борщ в печі та розповіла про це фанатам.

Теги:
#Стиль #Стильний одяг #Нікітюк Леся