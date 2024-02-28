Стильная Леся Никитюк похвасталась винтажной обновкой (фото)
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Телеведущая покрасила волосы, она выбрала темный оттенок
Украинская ведущая Леся Никитюк, недавно показавшая кадры студенческих времен, заинтриговала новыми фото, где она позирует в объемной черной кожаной куртке. Знаменитость разместила фото четыре раза в виде коллажа.
На странице в Instagram Леся отметила, что сначала колебалась, покупать или нет. Но вскоре проявился шопоголизм, и Никитюк уже дефилировала в обновке.
"Я еще похожу посмотрю, потом, если что, вернусь и куплю", – отметила телеведущая, демонстрируя женскую натуру.
Никитюк повернулась к фанатам, показывая не только куртку, но и стройную фигуру. На фото видно, что Леся покрасила волосы, она выбрала темный оттенок.
Телеведущая также добавила, что все-таки приобрела эту вещь. "Купила винтажную курточку", – лаконично написала она.
Ранее "Телеграф" писал, как готовила борщ в деревенской избе. Леся приготовила вкусный борщ в печи и рассказала об этом фанатам.