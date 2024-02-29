"Бажали смерті мені і моїй родині": українка розповіла, як росіяни їй погрожували на конкурсі "Міс Європа 2024"

Українка розповіла, що росіяни її принижували ще перед початком конкурсу

У місті Бейрут, що в Лівані, з 15 по 25 лютого проходив конкурс Miss Europe 2024. Перше місце зайняла росіянка, як і в конкурсі "Місіс Всесвіт 2022". Україну представляла Мілена Мельничук, що родом з Житомира. Дівчина зізналася, що її принижували росіяни і команда шоу.

Про це Мілена розповіла на своїй сторінці в Instagram. Дівчина назвала конкурс пеклом і розповіла, що хейт у її бік почався ще перед її участю.

Представниця України розповіла, що напередодні конкурсу росіяни видаляли її сторінку в соцмережах, телефонували на її особистий номер і погрожували смертю її і її сім’ї. Також Мілена поділилася, що росіяни називали її нацисткою і фашисткою і казали, що війну почали українці.

Попри стрес, що пережила Мілена, вона все ж поїхала представляти Україну на "Міс Європа 2024". За словами дівчини, на неї там чекало пекло. Мілену намагалися сфотографувати з росіянкою, від чого вона агресивно відмовлялася. Дизайнер конкурсу дав представницям Росії і України однакові сукні, щоб вони виглядали як "подруги".

"Хореограф конкурсу поставив мене поруч з росіянкою на сцені, коли я попросила переставити мене він сказав на рос мові "мне п*хуй на в*йну в Украине", — розповідає Мілена.

Під час самого фіналу цей хореограф кричав мені на сцені "хохлушка". Коли я виставила сторіз, що хочу дискваліфікуватися з конкурсу, організатори почали мені погрожувати, і навіть вривалися в номер із погрозами!", — каже дівчина.

Мілена також поділилася, що від представниці Білорусі Ірини Максимович вона також отримувала погрози. Мельничук виклала відео з автобуса, де білоруска кричить на дівчину і ображає її.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка відмовилася від титулу "Міс Японія". Причиною стали подробиці з її особистого життя.