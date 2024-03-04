Сідні Свіні з’явилася на публіці у стильному образі (фото)

Зірка фільму "Мадам Павутина" обрала стильний лук

Нещодавно відома акторка Сідні Свіні, яка нещодавно побувала на шоу з Джиммі Феллоном, засвітилася на вулицях Нью-Йорка. Зірка фільму "Мадам Павутина" обрала стильний лук – напевно, вона слідувала вислову Коко Шанель, що у кожної жінки має бути маленька чорна сукня.

26-річна Свіні була в короткій сукні чорного кольору, яка підкреслювала струнку фігуру акторки. Жінка продемонструвала красиві ніжки та гармонійну статуру.

Сідні Свіні в елегантному образі. Фото Getty Images

Доповнювали лук знаменитості класичні туфельки на невеликих підборах та необ'ємна чорна сумка. Сідні Свіні була практично без прикрас, вона розпустила волосся та мала мінімум макіяжу.

Сідні Свіні у Нью-Йорку

Раніше "Телеграф" писав, чому Дакота Джонсон не врятувала фільм "Мадам Павутина". Один із найпоширеніших жартів з приводу фільму звучить так — найкраще, що є в цій картині, це Дакота Джонсон і її сукня, в якій вона вийшла на червону доріжку під час презентації.