26-річна Сідні Свіні блиснула грудьми у "Вечірньому шоу з Джиммі Феллоном" (фото)

Сідні Свіні чудово зіграла у фільмі "Мадам Павутина"

На шоу Дмиммі Феллона побувало безліч знаменитостей. Нещодавно на шоу відомого коміка побувала американська акторка Сідні Свіні.

На захід знаменитість одягла коротеньку сукню з оригінальним вирізом у зоні декольте, що демонстрував її принади. Сідні Свіні була в сукні білого кольору, а зона декольте мала чорне обрамлення.

Знаменитості чудово поспілкувалися. Фото Getty Images

Такий контраст вигідно підкреслював красу акторки. Доповнили образ 26-річної красуні класичні туфельки на високих підборах. Свіні підкреслила губи яскраво-червоною помадою та мило усміхалася до американського коміка Філлона.

Акторка в коротенькій сукні. Фото Getty Images

Додамо, що Сідні Свіні чудово зіграла у фільмі "Мадам Павутина", що є частиною "Всесвіту Людини-павука від Sony".

Раніше "Телеграф" писав, чому Дакота Джонсон не врятувала фільм "Мадам Павутина". Один із найпоширеніших жартів з приводу фільму звучить так — найкраще, що є в цій картині, це Дакото Джонсон і її сукня, в якій вона вийшла на червону доріжку під час презентації.