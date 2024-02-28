26-річна Сідні Свіні блиснула грудьми у "Вечірньому шоу з Джиммі Феллоном" (фото)
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Сідні Свіні чудово зіграла у фільмі "Мадам Павутина"
На шоу Дмиммі Феллона побувало безліч знаменитостей. Нещодавно на шоу відомого коміка побувала американська акторка Сідні Свіні.
На захід знаменитість одягла коротеньку сукню з оригінальним вирізом у зоні декольте, що демонстрував її принади. Сідні Свіні була в сукні білого кольору, а зона декольте мала чорне обрамлення.
Такий контраст вигідно підкреслював красу акторки. Доповнили образ 26-річної красуні класичні туфельки на високих підборах. Свіні підкреслила губи яскраво-червоною помадою та мило усміхалася до американського коміка Філлона.
Додамо, що Сідні Свіні чудово зіграла у фільмі "Мадам Павутина", що є частиною "Всесвіту Людини-павука від Sony".
Раніше "Телеграф" писав, чому Дакота Джонсон не врятувала фільм "Мадам Павутина". Один із найпоширеніших жартів з приводу фільму звучить так — найкраще, що є в цій картині, це Дакото Джонсон і її сукня, в якій вона вийшла на червону доріжку під час презентації.