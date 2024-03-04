Сидни Суини появилась на публике в стильном образе (фото)

Звезда фильма "Мадам Паутина" выбрала стильный лук

Недавно известная актриса Сидни Суини, побывавшая на шоу с Джимми Феллоном, засветилась на улицах Нью-Йорка. Звезда фильма "Мадам Паутина" выбрала стильный лук – наверное, она следовала высказыванию Коко Шанель, что у каждой женщины должно быть маленькое черное платье.

26-летняя Суини была в коротком платье черного цвета, которое подчеркивало стройную фигуру актрисы. Женщина продемонстрировала красивые ножки и гармоничное телосложение.

Сидни Суини в элегантном образе. Фото Getty Images

Дополняли лук знаменитости классические туфельки на небольшом каблуке и необъемная черная сумка. Сидни Суини была практически без украшений, она распустила волосы и имела минимум макияжа.

Сидни Суини в Нью-Йорке

Ранее "Телеграф" писал, почему Дакота Джонсон не спасла фильм "Мадам Паутина". Одна из самых распространенных шуток по поводу фильма звучит так — лучшее, что есть в этой картине, это Дакота Джонсон и ее платье, в котором она вышла на красную дорожку во время презентации.