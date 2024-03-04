Мы соскучились: группа "Друга Ріка" сыграет сразу два концерта в Киеве

Музыканты обещают исполнить любимые хиты

8 и 11 марта в Киеве в концерт-холле Atlas выступит легендарная рок-группа "Друга Ріка". На концертах будут звучать любимые хиты о любви и, кроме песен, гостей ожидает уже привычная "своя" атмосфера и благотворительный аукцион, средства с которого будут направлены на помощь ВСУ.

Неделю назад коллектив анонсировал первый концерт, и благодаря невероятной активности поклонников, билетов на эту дату осталось мало, чтобы все желающие могли посетить выступление, музыканты сообщили о ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КОНЦЕРТЕ, который состоится 11 марта в Atlas.

Музыканты будут стирать форматы в звучании – это будут комбинированные концерты, где будут сочетаться разные программы, без лимитов и границ, во всех возможных проявлениях. Группа представит композиции как в акустической, так и в электронной аранжировке.

"Откровенно говоря, мы просто соскучились по сцене, живому общению с вами, после слишком долгого для нас перерыва по окончании мирового тура, поэтому не колеблясь согласились на предложение от Atlas. Мы не обещаем удивить вас новыми песнями, к работе над которыми вернулись после сборов в поддержку ВСУ, но мы гарантированно сыграем все, что вы любите и немного больше», – отметил лидер группы Валерий Харчишин.

8 и 11 марта "Друга Ріка" ждет всех в концерт-холле Atlas, чтобы разделить вместе с поклонниками неповторимые и вдохновляющие музыкальные впечатления. Билеты в продаже на сайте.

"Друга Ріка" является одним из родоначальников украинского рока, музыканты за 28 лет своей активной и плодотворной творческой деятельности издали 7 студийных альбомов, 2 сборника и акустический live-альбом "Інша ріка". Группа сыграла тысячи концертов не только в Украине, но и по всему миру. С начала полномасштабного вторжения "Друга Ріка" активно занимается помощью ВСУ, проводит благотворительные концерты, аукционы и сборы. Благодаря поддержке своих поклонников, в течение 2022-2023 годов музыканты собрали более 13 миллионов гривен для помощи Украине.