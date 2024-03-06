Віталій Козловський несподівано одружився

Віталій Козловський у свій День народження розповів про одруження

Віталій Козловський, який захищає Україну на фронті, несподівано зізнався, що одружився. Виявляється, в нього була дівчина, але співак не ділився подробицями особистого життя.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1". Співак також показав обручку на безіменному пальці.

Віталій Козловський не ділився особистим життям у своїх соцмережах, але сьогодні шокував новиною про одруження. Співак також виклав фото в Instagram, де показав обручки на своїй руці та на руці обраниці. Розсекречувати персону коханої співак не став.

В коментарях шанувальники щиро радіють за молоде подружжя і вітають закоханих. До привітань долучилася і Раміна Есхакзай, колишня дівчина Козловського. Блогерка поздоровила співака з Днем народження і одруженням. Аліна Шаманська і Наталка Карпа також побажали новоспеченому подружжю щастя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Христина Соловій розійшлася з Сергієм Жаданом. Співачка підтвердила чутки про роман і розповіла причину розриву.