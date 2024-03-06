Виталий Козловский неожиданно женился

Виталий Козловский в свой День рождения рассказал о браке

Виталий Козловский, защищающий Украину на фронте, неожиданно признался, что женился. Оказывается, у него была девушка, но певец не делился подробностями личной жизни.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1". Певец также показал обручальное кольцо на безымянном пальце.

Виталий Козловский не делился личной жизнью в своих соцсетях, но сегодня шокировал новостью о браке. Певец также выложил фото в Instagram, где показал обручальные кольца на своей руке и на руке избранницы. Рассекречивать персону любимой певец не стал.

В комментариях поклонники искренне радуются за молодых супругов и поздравляют влюбленных. К поздравлениям присоединилась и Рамина Эсхакзай, бывшая девушка Козловского. Блогерша поздравила певца с Днем рождения и женитьбой. Алина Шаманская и Наталья Карпа также пожелали новоиспеченным супругам счастья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кристина Соловой разошлась с Сергеем Жаданом. Певица подтвердила слухи о романе и рассказала о причине разрыва.