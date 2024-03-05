Христина Соловій розійшлася з Жаданом: "Я не змогла на два фронти"

Їхній роман почався, коли вони обоє були у стосунках

Співачка Христина Соловій підтвердила чутки про роман з письменником Сергієм Жаданом і розповіла, що стало причиною їх розлучення. Співачка також зізналася, що після цього сидить на антидепресантах.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній на YouTube-каналі. Їхній роман зародився тоді, коли вони обоє були у стосунках.

Христина Соловій зізналася, що ініціатором розриву була саме вона. Причиною стала її закоханість в іншого чоловіка. Також співачка розповіла, що їхній союз з Жаданом був космічним, однак письменник кохав її більше, аніж вона його і поділилася подробицями початку їхніх стосунків.

Фото: кадр з кліпу "Юність"

"Це було 23 лютого 2022 року. Ввечері він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити. І у нас зав'язалося романтичне онлайн-спілкування, яке тривало декілька місяців. Він писав вірші, я відповідала йому, надсилала селфі свої, які він просив скинути мені. В офлайн стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно. Я запросила його знятися у кліпі "Юність". На той момент наші стосунки були в розпалі. Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент ще була в стосунках і Сергій був у шлюбі. Це був космічний союз", — розповіла Христина Соловій.

Зірка також поділилася, що вони бажають один одному щастя після розриву. Також Соловій сказала, що вони "вітатимуться при зустрічах".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Христина Соловій звинуватила Машу Єфросиніну у пролитті крові українців. Співачка була різка у висловлюваннях.