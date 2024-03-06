Loreen отменила свой концерт на Dream Music Fest 2024: какая причина

Loreen неожиданно поменяла свои планы

Шведская исполнительница Loreen, дважды побеждавшая на Евровидении, отменила свое выступление на Dream Music Fest 2024. Организатором фестиваля, который состоится этим летом в Азербайджане, стал пропутинский олигарх Эмин Агаларов.

Своим решением певица поделилась на странице у Discord, об этом пишет Aftonbladet. Loreen отказалась от участия еще до того, как были объявлены все артисты Dream Music Fest 2024 года.

Исполнительница Loreen в образе

На фестивале должны выступить 250 участников

Как сообщалось ранее, на фестивале должны выступить 250 участников из разных стран. В сообщении говорилось, что звезда получила новую информацию о мероприятии, поэтому поменяла свои планы. "Из-за этого я решила отменить свое выступление там еще до объявления", – лаконично написала Loreen, не говоря о деталях.

Ранее Телеграф писал, куда исчезла звезда 2000-х Ассия Ахат из медийного пространства. Артистка длительное время не фигурировала на территории отечественного медиапространства, она гастролировала по Европе и Америке, однако никогда забывала об Украине.