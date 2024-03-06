Loreen отменила свой концерт на Dream Music Fest 2024: какая причина
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Loreen неожиданно поменяла свои планы
Шведская исполнительница Loreen, дважды побеждавшая на Евровидении, отменила свое выступление на Dream Music Fest 2024. Организатором фестиваля, который состоится этим летом в Азербайджане, стал пропутинский олигарх Эмин Агаларов.
Своим решением певица поделилась на странице у Discord, об этом пишет Aftonbladet. Loreen отказалась от участия еще до того, как были объявлены все артисты Dream Music Fest 2024 года.
Как сообщалось ранее, на фестивале должны выступить 250 участников из разных стран. В сообщении говорилось, что звезда получила новую информацию о мероприятии, поэтому поменяла свои планы. "Из-за этого я решила отменить свое выступление там еще до объявления", – лаконично написала Loreen, не говоря о деталях.
Ранее Телеграф писал, куда исчезла звезда 2000-х Ассия Ахат из медийного пространства. Артистка длительное время не фигурировала на территории отечественного медиапространства, она гастролировала по Европе и Америке, однако никогда забывала об Украине.