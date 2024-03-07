"Диво-жінка" Галь Гадот народила в четвертий раз

Жінка поділилась радісною новиною з шанувальниками

Нещодавно стало відомо, що батьками стали популярні блогери Наталі Литвин та Олександр Куровський. Новини про бебі-бум продовжуються: ізраїльська акторка Галь Гадот народила четверту дитину. Вона публічно не розповідала про свою вагітність, тому народження малюка стало сюрпризом для прихильників.

У своєму інстаграмі Галь поділилась світлиною, на якій тримає дитину. У неї та нідерландського підприємця Ярона Версано, з'явилась донечка. Їй обрали ім'я Орі. Зараз акторка насолоджується материнством.

"Моя мила дівчинка, ласкаво просимо. Вагітність була нелегкою, але ми впоралися. Ти принесла в наше життя стільки світла, виправдовуючи своє ім'я Орі, що на івриті означає "моє світло". Наші серця сповнені подяки. Ласкаво просимо до будинку дівчаток. Тато теж дуже крутий", – розповіла зірка.

Галь Гадот та її обранець Ярон Версано перебувають у шлюбі понад 15 років. Вони виховують трьох доньок — 12-річну Алму, шестирічну Майю та дворічну Даніеллу.

Відомо, що Галь Гадот стала відомою завдяки ролі у низці фільмів "Форсаж". Утім, справжню славу жінка отримала, зігравши одну з головних ролей у стрічці "Бетмен проти Супермена". Гадот також запам'яталась грою у фільмах "Диво-жінка", "Ліга справедливості", "Місія Стоун", "Червоне повідомлення" та "Смерть на Нілі".

Нещодавно "Телеграф" розповідав, що вдруге став батьком колишній герой романтичного реаліті "Холостяк" Макс Михайлюк. У нього та моделі Дар'ї Хлистун, народився син. Його назвали грецьким іменем — Димитрій.