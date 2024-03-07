"Нормальні люди не збираються повертатися в Росію": Пугачову за різкі висловлювання хочуть "заборонити" в РФ

Артистку в Росії хочуть визнати іноагентом

Примадонну Аллу Пугачову, яка нещодавно принизила путініста Михайлова, вкотре категорично висловилася про країну-агресорку. За це артистку хочуть визнати в Росії іноагентом.

На сторінці SHOT в Telegram наголосили, що за таку позицію Примадонну можуть "заборонити" в РФ. Алла Пугачова наразі і не поспішає відвідати країну-агресорку.

Пугачова не поспішає в Росію

Співачка, яка разом із сім’єю виїхала за межі країни-терористки ще в 2022 році, наголосила: "Нормальні люди не збираються повертатися в Росію".

Виконавиця таким чином відповіла Стасу Михайлову на тезу, що мовляв, артисти приповзуть на колінах до Росії та цілуватимуть ноги.

Додамо, що нещодавно Максим Галкін показав, який вигляд має Алла Пугачова, яка втекла з Росії. Артистка, схоже, не збирається старіти.