"Нормальные люди не собираются возвращаться в Россию": Пугачеву за резкие высказывания хотят "запретить" в РФ

Артистку в России хотят признать иноагентом

Примадонна Алла Пугачева, недавно унизившая путиниста Михайлова, в который раз принципиально высказалась о стране-агрессоре. За это артистку хотят признать в России иноагентом.

На странице SHOT в Telegram подчеркнули, что за такую позицию Примадонну могут "запретить" в РФ. Алла Пугачева пока не спешит посетить страну-агрессорку.

Пугачева не торопится в Россию

Певица, которая вместе с семьей уехала за пределы страны-террористки еще в 2022 году, подчеркнула: "Нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".

Исполнительница таким образом ответила Стасу Михайлову на тезис, что артисты приползут на коленях в Россию и будут целовать ноги.

Добавим, что недавно Максим Галкин показал, как выглядит сбежавшая из России Алла Пугачева. Артистка, похоже, не собирается стареть.