"Му*ак ти, Стасік": Алла Пугачова принизила путініста Михайлова (відео)

Зірка не стала підбирати слова

Алла Пугачова, яка нещодавно зняла відео під українську народну пісню, дала відсіч путіністу Михайлову за його висловлювання про російських зірок, які виїхали з Росії. Зірка зняла саркастичне відео, в якому назвала прихильника війни му*аком.

Таке відео Пугачова виклала на своїй сторінці в Instagram.

Російський співак Стас Михайлов підтримує повномасштабне вторгнення. На одному з ворожих телеканалів він жорстко висловився про зірок, які покинули Росію під час війни в Україні. Путініст заявив, що вони "приповзуть на колінах і будуть цілувати ноги" Росії.

Алла Пугачова вирішила дати путіністові відсіч і зняла відео, на якому з сарказмом відповіла йому. Зірка також сказала, що нормальні люди не збираються повертатися в Росію.

Нагадаємо, що чоловік Алли Пугачової Максим Галкін висловив співчуття українською мовою після обстрілів Одеси 4 березня. Від початку вторгнення Галкін виїхав з Росії і підтримує українців.

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