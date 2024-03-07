"Залишилася у тій епосі": Алан Бадоєв пояснив, чому Софія Ротару різко не висловлюється про війну

Бадоєв переконаний, що від Ротару не варто чекати змін

Український режисер Алан Бадоєв висловив думку, чому артистка Софія Ротару, віллу якої загарбали окупанти в Криму, категорично не висловлювалася про вторгнення Росії в Україну. Бадоєв звернув увагу на те, що в перший день російського вторгнення "Хуторянка" не зробила жодних заяв, лише згодом вона дуже тактовно почала висловлюватися про події в Україні.

В інтерв’ю Дмитру Гордону він наголосив, що деякі кумири перестають бути кумирами. Потужність та своєрідну магію, на думку режисера, Ротару втратила.

"Деякі кумири перестають для тебе бути кумирами. І не тому, що ти засуджуєш. Хто я? І чому я матиму право раптом обговорювати Софію Михайлівну Ротару? Та ніколи в житті я собі цього не дозволю. Але орієнтуватися на її вчинки я теж собі не дозволю. І чи буду я із захопленням слухати цю музику? Трохи магії та сили в ній втратилося", – наголосив Бадоєв.

Софія Ротару часто вітає українців з державними святами

Режисер підкреслив, що Софія Ротару залишилася представником "тієї епохи", тому змін від артистки не варто чекати.

"Вона все ж таки звідти, розумієте? І таких дуже багато людей – великих, чудових людей, але у них 50% їхньої суті – це Росія. Тому ти або з коренем це вириваєш, або ти думаєш по-іншому", — сказав Бадоєв.

Додамо, що до початку повномасштабної війни Софія Ротару була частою гостею в Росією. Після початку великої війни артистка у соцмережах дуже обережно писала про злочини РФ в Україні, супроводжуючи їх сумними смайлами. Також Ротару часто вітає українців із державними святами.

Раніше "Телеграф" писав, що що росіяни писали доноси на Софію Ротару та вимагали "вжити заходів". Російська громадська організація "Ветерани Росії" звернулася до Слідчого комітету РФ з вимогою продати нерухомість Софії Ротару та передати гроші на підтримку так званої "спецоперації".