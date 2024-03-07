"Осталась в той эпохе": Алан Бадоев объяснил, почему София Ротару резко не высказывается о войне

Бадоев убежден, что от Ротару не стоит ждать перемен

Украинский режиссер Алан Бадоев выразил мнение, почему артистка София Ротару, виллу которой захватили оккупанты в Крыму, категорически не высказывалась о вторжении России в Украину. Бадоев обратил внимание на то, что в первый день российского вторжения "Хуторянка" не сделала никаких заявлений, лишь вскоре она тактично начала высказываться о событиях в Украине.

В интервью Дмитрию Гордону он подчеркнул, что некоторые кумиры перестают быть кумирами. Мощность и своеобразную магию, по мнению режиссера, Ротару потеряла.

"Некоторые кумиры перестают для тебя быть кумирами. И не потому, что ты осуждаешь. Кто я? И почему я буду иметь право вдруг обсуждать Софию Михайловну Ротару? Никогда в жизни я себе этого не позволю. Но ориентироваться на ее поступки я тоже себе не позволю. И буду ли я с восхищением слушать эту музыку? Немного магии и силы в ней потерялось", — подчеркнул Бадоев.

София Ротару часто поздравляет украинцев с государственными праздниками

Режиссер подчеркнул, что София Ротару осталась представителем "той эпохи", поэтому изменений от артистки не стоит ждать.

"Она все-таки оттуда, понимаете? И таких очень много людей – великих, замечательных людей, но 50% их сущности – это Россия. Поэтому ты либо с корнем это вырываешь, либо думаешь по-другому", — сказал Бадоев. .

Добавим, что до начала полномасштабной войны София Ротару была частой гостьей в России. После начала войны артистка в соцсетях очень осторожно писала о преступлениях РФ в Украине, сопровождая их печальными смайлами. Также Ротару часто поздравляет украинцев с государственными праздниками.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне писали доносы на Софию Ротару и требовали "принять меры". Российская общественная организация "Ветераны России" обратилась в Следственный комитет РФ с требованием продать недвижимость Софии Ротару и передать деньги в поддержку так называемой "спецоперации".