У стильних окулярах та з сумкою Yves Saint Laurent: Софія Вергара потрапила у кадри папараці (фото)
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Акторка поєднала розкіш та кежуал
Софія Вергара — популярна американська акторка, яка має розкішний вигляд не лише на світських заходах, а й у повсякденному житті. Зірка завжди збирає на собі всі погляди оточуючих та не залишається без уваги папараці.
Вчора, 9 березня, у Лос-Анджелесі, Каліфорнії, Софію Вергару "підловили" папараці, виходячи з авто. Акторка виглядала неймовірно стильно і мило посміхалася.
Так, американка мала розкішний вигляд в образі у стилі кежуал. Зірка вдягнула чорну футболку з довгим рукавом вільного крою та широкі джинси трендового кольору з підворотами. Особливим лук зробили чорні босоніжки на високих підборах. Родзинкою образ зробила велика сумка від Yves Saint Laurent та сонцезахисні окуляри, що ідеально доповнили лук.
Своє розкішне волосся Софія Вергара вклала вільними хвилями і зробила легкий нюдовий макіяж. Також зірка вдягла велику акцентну каблучку, яка привертала на себе увагу. Акторці вдалося поєднати повсякденний зручний одяг з розкішними аксесуарами, зробивши образ гармонійним та стильним.
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