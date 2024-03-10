У стильних окулярах та з сумкою Yves Saint Laurent: Софія Вергара потрапила у кадри папараці (фото)

Акторка поєднала розкіш та кежуал

Софія Вергара — популярна американська акторка, яка має розкішний вигляд не лише на світських заходах, а й у повсякденному житті. Зірка завжди збирає на собі всі погляди оточуючих та не залишається без уваги папараці.

Вчора, 9 березня, у Лос-Анджелесі, Каліфорнії, Софію Вергару "підловили" папараці, виходячи з авто. Акторка виглядала неймовірно стильно і мило посміхалася.

Так, американка мала розкішний вигляд в образі у стилі кежуал. Зірка вдягнула чорну футболку з довгим рукавом вільного крою та широкі джинси трендового кольору з підворотами. Особливим лук зробили чорні босоніжки на високих підборах. Родзинкою образ зробила велика сумка від Yves Saint Laurent та сонцезахисні окуляри, що ідеально доповнили лук.

Фото: Getty Images

Своє розкішне волосся Софія Вергара вклала вільними хвилями і зробила легкий нюдовий макіяж. Також зірка вдягла велику акцентну каблучку, яка привертала на себе увагу. Акторці вдалося поєднати повсякденний зручний одяг з розкішними аксесуарами, зробивши образ гармонійним та стильним.

Фото: Getty Images

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