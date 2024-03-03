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У напівпрозорій сукні: Кім Кардаш’ян відвідала показ Balenciaga і показала свої принади (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Кім Кардаш'ян похизувалася округлими стегнами
Кім Кардаш'ян похизувалася округлими стегнами. Фото Getty Images

Зірка мала стильний та ефектний вигляд

Американська зірка Кім Кардаш’ян, яка нещодавно потрапила в кадри папараці в Лос-Анджелесі, похизувалася пишними формами в напівпрозорій сукні. Учасниця реаліті "Сімейка Кардаш’ян" відвідала показ жіночого одягу Balenciaga.

Подія відбулася сьогодні, 3 березня в Парижі. Показ Balenciaga тривав в рамках Тижня моди. Кім Кардаш’ян, як завжди, вразила стильним луком.

Так, для події 43-річна зірка обрала напівпрозору обтислу сукню зі шлейфом. Мереживне вбрання в підлогу з широкими рукавами ідеально сіло на Кім Кардаш’ян, підкресливши всі переваги фігури. Аксесуари і прикраси були зайвими в образі — вони могли б його перенаситити, тому зірка вирішила їх не вдягати.

Кім Кардаш’ян
Фото: Getty Images
Кім Кардаш’ян
Фото: Getty Images

Зачіску зірка обрала одну зі своїх улюблених. Високий хвіст, що ідеально зачесаний назад з підкрученими кінчиками. Макіяж Кім Кардаш’ян зробила у коричневих відтінках. Зробила акцент на очах і намалювала нюдові губи. Світло-коричневий рум’янець, що видовжив обличчя, ідеально вписався у макіяж.

Кім Кардаш’ян
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дуа Ліпа у шкіряній сукні з’явилася на церемонії нагородження премії BRIT Awards 2024. Зірка похизувалася осиною талією.

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#Кім Кардашьян #Зірки #Образ