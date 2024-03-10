В стильных очках и с сумкой Yves Saint Laurent: София Вергара попала в кадры папарацци (фото)

Актриса соединила роскошь и кэжуал

София Вергара — популярная американская актриса, роскошно выглядит не только на светских мероприятиях, но и в повседневной жизни. Звезда всегда собирает на себе все взгляды окружающих и не остается без внимания папарацци.

Вчера, 9 марта, в Лос-Анджелесе, Калифорнии, Софию Вергару "подловили" папарацци, выходя из авто. Актриса выглядела невероятно стильно и мило улыбалась.

Да, американка выглядела роскошно в образе в стиле кэжуал. Звезда одела черную футболку с длинным рукавом свободного кроя и широкие джинсы трендового цвета с подворотами. Особенным лук сделали черные босоножки на высоком каблуке. Изюминкой образ сделала большая сумка от Yves Saint Laurent и солнцезащитные очки, идеально дополнившие лук.

Фото: Getty Images

Свои роскошные волосы София Вергара уложила свободными волнами и сделала легкий нюдовый макияж. Также звезда надела большое акцентное кольцо, которое привлекало на себя внимание. Актрисе удалось соединить повседневную удобную одежду с роскошными аксессуарами, сделав образ гармоничным и стильным.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ким Кардашьян показала свои прелести в полупрозрачном платье. Звезда посетила показ Balenciaga.