В полупрозрачном платье и глубоком декольте: Дейзи Ридли засветилась на премьере фильма (фото)

Актриса мило фотографировалась с фанатами

Дейзи Ридли — популярная актриса, звезда "Звездных войн". Англичанка поражает своими образами и роскошным внешним видом на светских мероприятиях. Актриса часто выходит в люди в роскошных нарядах.

Вчера,9 марта, состоялась премьера фильма "Сорока", где Дейзи сыграла главную роль. Актриса посетила ее в Остине, штат Техас.

Да, для этого события звезда выбрала черное платье с кружевными вставками серебристого цвета длины миди. Платье было полупрозрачным, поэтому его идеально дополнила накидка в тон наряда. Дополнила лук актриса бежевые туфли на высоком каблуке с острым носком. Глубокое декольте сделало образ пикантным, но не пошлым.

Фото: Getty Images

Прическу актриса выбрала аккуратную. Легкие волны на коротких легко вложенных волосах. Макияж Дейзф Ридли сделала тоже не яркий. Выделила глаза с помощью косметики и нарисовала легкий румянец.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В фильме "Сорока" рассказывается о дочери супружеской пары, получившей главную роль в фильме. Это событие сделало их жизнь непредсказуемой. По словам продюсеров, фильм будет держать зрителей в напряжении до конца просмотра. В киноленте Дэйзи Ридли сыграла главную роль.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Софию Вергару подловили папарацци в Лос-Анджелесе. Звезда выглядела роскошно.