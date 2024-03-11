Дружина Тополі зачарувала фанатів свіжим виглядом на нових фото

Знаменитість поділилася з фанатами весняним настроєм

Українська співачка Alyosha, яка є дружиною фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі, вирішила потішити фанатів номи світлинами. Якщо раніше знаменитість фарбувала волосся в темні кольори, то зараз знаменитість знову блондинка.

На сторінці в Instagram артистка розмістила свої весняні фото. Жінка позувала, схилившись над квіткою орхідеї.

"Сонце в голові й у серці. Най буде так!" – написала співачка.

Позитивний настрій

Знаменитість має чудовий вигляд, вона пофарбувала волосся та не переобтяжувала себе макіяжем. На другому фото Alyosha знялася середнім планом.

Олена Тополя - блондинка

Фанатам сподобались світлини знаменитості, вони висловили компліменти Олені.

"Вам зі світлим волоссям дуже гарно! Як колись"

"Дуже змінилася. Інша стала"

"Найкраще фото, приємно дивитися"

Раніше "Телеграф" писав, що телеведуча Леся Нікітюк у ретро-образі переспівала хіт гурту "Фантом-2". Леся разом зі своїм колегою, ведучим Ігорем Новінчуком виконали пісню "Двоє", яку переосмислили по-своєму.