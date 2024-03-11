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Дружина Тополі зачарувала фанатів свіжим виглядом на нових фото

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Чарівна Олена Тополя Новина оновлена 11 березня 2024, 11:43
Чарівна Олена Тополя. Фото instagram.com/alyoshasinge

Знаменитість поділилася з фанатами весняним настроєм

Українська співачка Alyosha, яка є дружиною фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі, вирішила потішити фанатів номи світлинами. Якщо раніше знаменитість фарбувала волосся в темні кольори, то зараз знаменитість знову блондинка.

На сторінці в Instagram артистка розмістила свої весняні фото. Жінка позувала, схилившись над квіткою орхідеї.

"Сонце в голові й у серці. Най буде так!" – написала співачка.

Олена Тополя
Позитивний настрій

Знаменитість має чудовий вигляд, вона пофарбувала волосся та не переобтяжувала себе макіяжем. На другому фото Alyosha знялася середнім планом.

Олена Тополя
Олена Тополя - блондинка

Фанатам сподобались світлини знаменитості, вони висловили компліменти Олені.

  • "Вам зі світлим волоссям дуже гарно! Як колись"
  • "Дуже змінилася. Інша стала"
  • "Найкраще фото, приємно дивитися"

Раніше "Телеграф" писав, що телеведуча Леся Нікітюк у ретро-образі переспівала хіт гурту "Фантом-2". Леся разом зі своїм колегою, ведучим Ігорем Новінчуком виконали пісню "Двоє", яку переосмислили по-своєму.

Теги:
#Стиль #Образ #Співачка Alyosha #Співачка