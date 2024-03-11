Дружина Тополі зачарувала фанатів свіжим виглядом на нових фото
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Знаменитість поділилася з фанатами весняним настроєм
Українська співачка Alyosha, яка є дружиною фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі, вирішила потішити фанатів номи світлинами. Якщо раніше знаменитість фарбувала волосся в темні кольори, то зараз знаменитість знову блондинка.
На сторінці в Instagram артистка розмістила свої весняні фото. Жінка позувала, схилившись над квіткою орхідеї.
"Сонце в голові й у серці. Най буде так!" – написала співачка.
Знаменитість має чудовий вигляд, вона пофарбувала волосся та не переобтяжувала себе макіяжем. На другому фото Alyosha знялася середнім планом.
Фанатам сподобались світлини знаменитості, вони висловили компліменти Олені.
- "Вам зі світлим волоссям дуже гарно! Як колись"
- "Дуже змінилася. Інша стала"
- "Найкраще фото, приємно дивитися"
Раніше "Телеграф" писав, що телеведуча Леся Нікітюк у ретро-образі переспівала хіт гурту "Фантом-2". Леся разом зі своїм колегою, ведучим Ігорем Новінчуком виконали пісню "Двоє", яку переосмислили по-своєму.