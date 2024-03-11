Жена Тополи очаровала фанатов свежим видом на новых фото

Знаменитость поделилась с фанатами весенним настроением

Украинская певица Alyosha, которая является женой фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи, решила порадовать фанатов новыми фотографиями. Если раньше знаменитость красила волосы в темные цвета, то сейчас звезда снова блондинка.

На странице в Instagram артистка разместила свои весенние фото, где много оптимизма. Женщина позировала, склонившись над цветком орхидеи.

"Солнце в голове и в сердце. Пусть будет так!" – написала певица.

Положительное настроение

Знаменитость выглядит великолепно, она покрасила волосы и не злоупотребляла макияжем. На втором фото Alyosha зафиксировала себя средним планом.

Елена Тополя — блондинка

Фанатам понравились фотографии знаменитости, они выразили комплименты Елене.

"Вам со светлыми волосами очень хорошо! Как когда-то"

"Очень изменилась. Другая стала"

"Лучшее фото, приятно смотреть"

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