Жена Тополи очаровала фанатов свежим видом на новых фото
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Знаменитость поделилась с фанатами весенним настроением
Украинская певица Alyosha, которая является женой фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи, решила порадовать фанатов новыми фотографиями. Если раньше знаменитость красила волосы в темные цвета, то сейчас звезда снова блондинка.
На странице в Instagram артистка разместила свои весенние фото, где много оптимизма. Женщина позировала, склонившись над цветком орхидеи.
"Солнце в голове и в сердце. Пусть будет так!" – написала певица.
Знаменитость выглядит великолепно, она покрасила волосы и не злоупотребляла макияжем. На втором фото Alyosha зафиксировала себя средним планом.
Фанатам понравились фотографии знаменитости, они выразили комплименты Елене.
- "Вам со светлыми волосами очень хорошо! Как когда-то"
- "Очень изменилась. Другая стала"
- "Лучшее фото, приятно смотреть"
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