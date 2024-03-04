Леся Нікітюк в ретро-образі переспівала хіт гурту "Фантом-2" (відео)

Леся Нікітюк заспівала під мелодію пісні "Двоє" гурту "Фантом-2"

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно позувала у вінтажній куртці, разом зі своїм колегою, ведучим Ігорем Новінчуком, перевтілилися в образи Ольги Гречко та Романа Матіяша з гурту "Фантом-2". Вони виконали пісню "Двоє", яку переосмислили по-своєму.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала оригінальний ролик, де у перуці та макіяжі у стилі 90-х заспівала під мелодію пісні "Двоє" гурту "Фантом-2". Слова пісні повністю змінено.

Леся Нікітюк і Роман Матіяш

Леся з Ігорем співають про жахіття війни та закликають задонатити на два бойових наземних дрони для 8-го полку Сил Спеціальних Операцій. Ідею кліпу зірки також запозичили у виконавців з гурту "Фантом-2", вони постають на жовто-блакитному тлі, яке змінюється.

Підписники підтримали героїв кліпу та висловили своє захоплення.

"Лесю, ви крута! Це якийсь салат з ностальгії, гордості бути українцем і болючим присмаком "як добре було б без ху*ла"

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Раніше "Телеграф" писав, як готувала борщ у сільській хаті. Леся приготувала смачний борщ в печі та розповіла про це фанатам.