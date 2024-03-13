У щасливій брошці: королева Камілла прикувала увагу вбранням на скачках у Глостерширі (свіжі фото)

Поки Чарльз ІІІ на лікуванні, його гламурна дружина чудово проводить час

Доки не вщух скандал із відфотошопленими фото герцогині Кейт Міддлтон, яка відходить від операції, і короля Великої Британії Чарльза ІІІ, який проходить лікування від раку, його дружина Камілла дедалі активніше відвідує офіційні заходи, не забуваючи про стильні шати. Мова не про забаганки. Поки інші члени монаршої сім’ї відійшли від справ із важливих причин, Каміллі довелося взяти на себе додаткові королівські обов’язки.

У середу, 13 березня, королева-консорт продемонструвала своє почуття стилю, коли відвідала щорічні перегони на фестивалі у Глостерширі. Камілла вибрала для виходу у світ елегантне зелене пальто від англійського дизайнера Anna Valentine, капелюх зі штучним хутряним оздобленням від Lock & Co, що підходить за стилем, і замшеві черевики.

Свій образ 76-річна британка доповнила парою золотих сережок, елегантною чорною сумочкою та незвичайною брошкою, на яку "Телеграф" звернув особливу увагу. Подібна деталь у монарших образах завжди має певний сенс.

Фото: Getty Images

Як пише видання tatler, Камілла одягла на іподром брошку у формі підкови, символ везіння, прикрашену рубінами, діамантами та сапфірами. Літери, вставлені в прикрасу, утворюють ім’я Мінору, яке було ім’ям одного з найуспішніших чистокровних скакових коней короля Едуарда VII.

У коня була блискуча гоночна кар’єра, яка тривала з червня 1908 до квітня 1910 року. Названий на честь японського слова, що означає "багатий достаток", він був народжений і вирощений в Ірландії у 1906 році. Потім його годувальник здав його в оренду королеві Едуарду VII, який двічі вигравав Дербі, будучи принцом Уельським.

Фото: Getty Images

Після дворічної кар’єри Мінору був відправлений на пенсію до кінного заводу в 1910 році, а потім був вивезений до Росії, де він зник під час революції в 1917 році.

Фото: Getty Images

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