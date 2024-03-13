Кейт Міддлтон два місяці не з'являється на публіці: що відбувається з герцогинею (фото)

Кейт взяла тривалу паузу, аби спокійно реабілітуватися після операції

Британська герцогиня Уельська Кейт Міддлтон, яка пережила операцію на черевній порожнині, тривалий час показово уникає уваги, провокуючи таким чином різні чутки та теорії щодо її стану здоров’я, місця перебування та подій у її житті. Вперше за понад два місяці Кейт помітили на публіці неподалік Віндзорського замку.

"Телеграф" розповідав, що Кейт, як відомо, взяла тривалу паузу, аби спокійно реабілітуватися після операції. Планувалося, що Міддлтон відвідуватиме публічні заходи ближче до Великодня.

42-річна Кейт Міддлтон

Проте папараці таблоїда TMZ, для яких немає нічого неможливого, упіймали герцогиню на машині у компанії мами Керол. Як відомо, дружина принца Вільяма була в темних окулярах та сиділа на пасажирському сидінні.

Згодом Принц Вільям уперше показав фото Кейт після операції та звернувся до публіки від її імені. На знімку 42-річна принцеса Уельська позувала зі своїми дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Це фото опублікували на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в Instagram з нагоди Дня матері, який у Великій Британії цього року святкували 10 березня.

Кейт з дітьми

На фото Кейт та її діти мали щасливий вигляд та усміхалися. Зазначалося, що фотографію робив принц Вільям, тому його не було в кадрі.

Згодом навколо цієї світлини розгорівся скандал. Відомі фотоагентства були вимушені видалити фотографію зі своїх сайтів через сумніви у її справжності. Навіть провели розслідування та оприлюднили метадані зображення. На світлині знайшли деталі, які мали неприродній вигляд. Принцеса Уельська у свою чергу пояснювала, що займалася редагуванням світлини, аби вона мала красивий вигляд.

Згодом стали обговорювати інше фото.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон в авто

На знімку Кейт Міддлтон майже непомітно. Журналісти звернули увагу, що цегляна стіна у вікні та за межами авто дуже відрізняється. Поширилася теорія, що Вільям в машині був один, а голову принцеси вирізали з її фотографії наприкінці минулого року. Капелюшок трохи підмарафетили і все.

Тож з кожним днем ​​стає все цікавіше, що ж насправді відбувається з Кейт.

Раніше "Телеграф" писав, що Кенсингтонський палац оголосив у своїй заяві, що Кейт Міддлтон було госпіталізовано 16 січня для планової операції на черевній порожнині. Чому принцесі була потрібна операція, детально не розголошували, в палаці уточнили, що герцогиня хоче зберегти конфіденційність. У палаці додали, що вона навряд чи повернеться до своїх королівських обов’язків до Великодня, який цього року у католиків припадає на 31 березня.

Нагадаємо, що король Британії Чарльз III зараз перебуває у Сандрінгамі через причину діагнозу раку. Відомо, що найближчим часом король відкладе свої публічні обов’язки та розпочне ретельне лікування.