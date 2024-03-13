В удачливой брошке: королева Камилла приковала внимание нарядом на скачках в Глостершире (свежие фото)

Пока Чарльз ІІІ на лечении, его гламурная жена отлично проводит время

Пока не утих скандал с отфотошопленными фото герцогини Кейт Миддлтон, которая отходит от операции, и короля Великобритании Чарльза ІІІ, который проходит лечение от рака, его супруга Камилла все активнее посещает официальные мероприятия, не забывая по случаю о стильных одеяниях. Речь не о прихотях. Пока другие члены монаршей семьи отошли от дел по важным причинам, Камилле пришлось взять на себя дополнительные королевские обязанности.

В среду, 13 марта, королева-консорт продемонстрировала свое чувство стиля, когда посетила ежегодные скачки на фестивале в Глостершире. Камилла выбрала для выхода в свет элегантное зеленое пальто от английского дизайнера Anna Valentine, подходящую по стилю шляпу с искусственной меховой отделкой от Lock & Co и замшевые ботинки.

Свой образ 76-летняя британка дополнила парой золотых сережек, элегантной черной сумочкой и необычной брошью, на которую "Телеграф" обратил особое внимание. Подобная деталь в монарших образах всегда носит определенный смысл.

Фото: Getty Images

Как пишет издание tatler, Камилла надела на ипподром брошь в форме подковы, символ везения, украшенную рубинами, бриллиантами и сапфирами. Буквы, вставленные в украшение, образуют имя Минору, которое было именем одной из самых успешных чистокровных скаковых лошадей короля Эдуарда VII.

У лошади была блестящая гоночная карьера, которая длилась с июня 1908 по апрель 1910 года. Названная в честь японского слова, означающего "обильное изобилие", она была рождена и выращена в Ирландии в 1906 году. Затем ее кормилец сдал ее в аренду королю Эдуарду VII, который дважды выигрывал Дерби, будучи принцем Уэльским.

Фото: Getty Images

После двухлетней карьеры Минору был отправлен на пенсию в конный завод в 1910 году, а затем был вывезен в Россию, где он исчез во время революции в 1917 году.

Фото: Getty Images

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