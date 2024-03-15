Емілі Ратаковскі прогулялася у трендовому жакеті вулицями Нью-Йорка (фото)

Знаменитість прогулювалася зі своїм собакою

Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі, яка показала стильний лук для подорожей, з’явилася на вулицях Нью-Йорка в трендовому жакеті. Знаменитість прогулювалася зі своїм собакою.

32-річна Емілі була в жакеті бежевого кольору та білій блузі. Доповнювали лук чорні штани та спортивне взуття.

Модель зі своїм собакою. Фото Getty Images

Знаменитість була майже без макіяжу, вона розпустила чорняве волосся. Також модель мала окуляри та навушники.

Модель Емілі Ратаковскі. Фото Getty Images

Додамо, що Ратаковскі стала широко відома після того, як знялася топлес у кліпі Робіна Тіка "Blurred Lines". У 2023 році знаменитість заявила, що більше не зніматиметься у кіно. За словами знаменитості, яка зіграла в одинадцяти фільмах та чотирьох серіалах, вона не почувала себе зіркою Голлівуду через постійний осуд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Емілі Ратаковскі у сукні-міді та чоботях на шпильках прогулялася із собакою у Нью-Йорку. Зірку спіймали в об’єктив папараці.