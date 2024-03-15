Эмили Ратаковски прогулялась в трендовом жакете по улицам Нью-Йорка (фото)

Знаменитость прогуливалась со своей собакой

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, показавшая стильный лук для путешествий, появилась на улицах Нью-Йорка в трендовом жакете. Знаменитость прогуливалась со своей собакой.

32-летняя Эмили была в жакете бежевого цвета и белой блузке. Дополняли лук черные брюки и спортивная обувь.

Модель со своей собакой. Фото Getty Images

Знаменитость была почти без макияжа, она просто распустила темные волосы. Также у модели были очки и наушники.

Модель Эмили Ратаковский. Фото Getty Images

Напомним, что Ратаковски стала широко известна после того, как снялась топлесс в клипе Робина Тика "Blurred Lines". В 2023 году знаменитость заявила, что больше не будет сниматься в кино. По словам знаменитости, сыгравшей в одиннадцати фильмах и четырех сериалах, она не чувствовала себя звездой Голливуда из-за постоянного порицания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Эмили Ратаковски в платье-миди и сапогах на шпильках прогулялась с собакой в Нью-Йорке. Звезду поймали в объектив папарацци.