Аарон Тейлор-Джонсон може стати новим Джеймсом Бондом: добірка гарячих фото актора

Аарон Тейлор-Джонсон ще не прийняв офіційне запрошення

Зірка "Месників", "Дикунів", "Ґодзілли" Аарон Тейлор-Джонсон може стати новим агентом 007. Він вже отримав офіційне запрошення. Упродовж 15-ти років Джеймсом Бондом був Денієл Крейг, до якого вже звикли глядачі.

Найближчими днями стане відомо, чи прийме запрошення Аарон Тейлор-Джонсон і чи стане він сьомим актором, який зіграє агента 007. Про це повідомляє видання The Sun.

Як повідомляє Numero, про запрошення Аарон Тейлор-Джонсон висловився так: "Я вважаю чарівним і чудовим, що люди побачать мене в цій ролі. Я сприймаю це як великий комплімент". Видання Daily Mail повідомляє, що ще у жовтні 2023 Аарон Тейлор Джонсон був фаворитом на роль агента 007, адже був першим вибором кінопродюсерки Барбари Брокколі.

Що відомо про Аарона Тейлора-Джонсона

Відомим Аарон став завдяки ролі у фільмі "Ангус, стрінги та поцілунки взасос" 2008 року, де він зіграв Роббі. У 2010 році зіграв головну роль підлітка Дейва Лізевскі у фільмі "Пипець", за яку отримав номінації на премії "Teen Choice Awards". У 2021 році перевтілився у Крейвена-мисливця у "Месниках".

Як виглядає Аарон Тейлор-Джонсон

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає актор Пірс Броснан, який виконав головну роль у чотирьох фільмах про Джеймса Бонда. Ми поділилися, чим зараз займається "перший агент 007".