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Аарон Тейлор-Джонсон может стать новым Джеймсом Бондом: подборка горячих фотографих актера

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Аарон Тейлор-Джонсон может стать новым агентом 007
Аарон Тейлор-Джонсон может стать новым агентом 007. Фото Getty Images

Аарон Тейлор-Джонсон еще не принял официальное приглашение

Звезда "Мстителей", "Дикарей", "Годзиллы" Аарон Тейлор-Джонсон может стать новым агентом 007. Он уже получил официальное приглашение. На протяжении 15 лет Джеймсом Бондом был Дэниел Крейг, к которому уже привыкли зрители.

В ближайшие дни станет известно, примет ли приглашение Аарон Тейлор-Джонсон и станет ли он седьмым актером, который сыграет агента 007. Об этом сообщает издание The Sun.

Как сообщает Numero, о приглашении Аарон Тейлор-Джонсон высказался так: "Я считаю очаровательным и замечательным, что люди увидят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент". Издание Daily Mail сообщает, что еще в октябре 2023 года Аарон Тейлор Джонсон был фаворитом на роль агента 007, ведь был первым выбором кинопродюсерки Барбары Брокколи.

Что известно об Аароне Тейлоре-Джонсоне

Известным Аарон стал благодаря роли в фильме "Ангус, стринги и поцелуи взасос" 2008 года, где он сыграл Робби. В 2010 году сыграл главную роль подростка Дэйва Лизевского в фильме "Пипец", за которую получил номинации на премии "Teen Choice Awards". В 2021 году превратился в Крейвена-охотника в "Мстителях".

Как выглядит Аарон Тейлор-Джонсон

Аарон Тейлор-Джонсон
Фото: Getty Images
Аарон Тейлор-Джонсон
Фото: Getty Images
Аарон Тейлор-Джонсон
Фото: Getty Images
Аарон Тейлор-Джонсон
Фото: Getty Images
Аарон Тейлор-Джонсон
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит актер Пирс Броснан, исполнивший главную роль в четырех фильмах о Джеймсе Бонде. Мы поделились, чем сейчас занимается "первый агент 007".

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#Джеймс Бонд #Звезды #Аарон Тейлор-Джонсон