Леся Нікітюк показала чотири варіанти манікюру з "харчовим" підтекстом (фото)

Леся зібрала варіанти нестандартного декору нігтів

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно похизувалася вінтажною обновкою, знову здивувала фанатів. Цього разу Леся поцікавилася у підписників, який варіант манікюру варто обрати.

На сторінці в Instagram Нікітюк оприлюднила колаж, на якому зібрала чотири варіанти оригынального манікюру. На фото показано нігті із зображенням ковбаси, насіння соняшника, рифленого тонкого тіста та червонокачанної капусти, які мають безглуздий вигляд.

Нестандартний декор нігтів

Усі ці варіанти зображено на тлі відповідних продуктів.

"Дівки, які нігті зробити? Підкажіть", – з гумором написала Нікітюк. Телеведуча не стала уточнювати та показувати, як саме декорувала свої нігті.

Додамо, що кар'єра на телебаченні у Лесі Нікітюк розпочалася після того, як у 2011-му вона взяла участь у програмі "Розсміши коміка" на телеканалі "Інтер". Згодом Леся стала ведучою програми про подорожі "Орел і решка" на цьому ж каналі. Наразі довгонога білявка активно експериментує з образами та спілкується з підписниками у соцмережах.

Раніше "Телеграф" писав, як готувала борщ у сільській хаті. Леся приготувала смачний борщ в печі та розповіла про це фанатам.