Леся Никитюк показала четыре варианта маникюра с "пищевым" подтекстом (фото)

Леся собрала варианты нестандартного декора ногтей

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно похвасталась винтажной обновкой, вновь удивила фанатов. В этот раз Леся поинтересовалась у подписчиков, какой вариант маникюра стоит выбрать.

На странице в Instagram Никитюк обнародовала коллаж, на котором собрала четыре варианта нестандартного маникюра. На фото показаны ногти с изображением колбасы, семян подсолнечника, рифленого тонкого теста и краснокочанной капусты.

Нестандартный декор ногтей

Все эти варианты изображены на фоне соответствующих продуктов.

"Девченки, какие ногти сделать? Подскажите", – с юмором написала Никитюк. Телеведущая не стала уточнять и показывать, как декорировала свои ногти.

Добавим, что карьера на телевидении у Леси Никитюк началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Вскоре Леся стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Сейчас длинноногая блондинка активно экспериментирует с образами и общается с подписчиками в соцсетях.

Ранее "Телеграф" писал, как готовила борщ в деревенской избе. Леся приготовила вкусный борщ в печи и рассказала об этом фанатам.