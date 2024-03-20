Скандал у Лондонській клініці: з лікарні намагалися поцупити медичні дані Кейт Міддлтон

Представники престижної клініки надто зацікавилися приватними даними Кейт

Приватна Лондонська клініка, де взимку Кейт Міддлтон робили операцію на черевній порожнині, потрапила у скандал. Справа в тому, що представники лікарні, імена яких тримають у таємниці, намагалися вкрасти дані принцеси Уельської про її стан здоров’я.

Розпочалося розслідування одразу після того, як співробітник лікарні почав надто цікавився особистою інформацією королівської особи. Про це пише Daily Mail.

Приватна клініка не стала розголошувати деталі, коли вперше стало відомо про кричущі порушення. Служба контролю даних та питань інформації уточнила, що вивчає та оцінює надану інформацію.

У клініці намагалися вивідати особисту інформацію Кейт

"Це справа Лондонської клініки", – прокоментував ситуацію речник Кенсінгтонського палацу.

А інсайдери в клініці повідомляють, що персонал пережив шок через відверте порушення колегою довіри та етики.

В адміністрації клініки запевнили, "що всі пацієнти, незалежно від їхнього статусу, заслуговують на повну приватність і конфіденційність щодо їхньої медичної інформації".

Раніше "Телеграф" писав, що Кенсингтонський палац оголосив у своїй заяві, що Кейт Міддлтон було госпіталізовано 16 січня для планової операції на черевній порожнині. Чому принцесі була потрібна операція, детально не розголошували, в палаці уточнили, що герцогиня хоче зберегти конфіденційність. У палаці додали, що вона навряд чи повернеться до своїх королівських обов’язків до Великодня, який цього року у католиків припадає на 31 березня.

Нагадаємо, що король Британії Чарльз III зараз перебуває у Сандрінгамі через причину діагнозу раку. Відомо, що найближчим часом король відкладе свої публічні обов’язки та розпочне ретельне лікування.