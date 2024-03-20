Скандал в Лондонской клинике: из больницы пытались утащить медицинские данные Кейт Миддлтон

Представители престижной клиники очень заинтересовались частными данными Кейт

Частная Лондонская клиника, где зимой Кейт Миддлтон делали операцию на брюшной полости, попала в скандал. Дело в том, что представители больницы, имена которых держат в тайне, пытались украсть данные принцессы Уэльской о ее состоянии здоровья.

Началось расследование сразу после того, как сотрудник больницы начал слишком интересоваться личной информацией Кейт. Об этом пишет Daily Mail.

Частная клиника не стала разглашать детали, когда впервые стало известно о вопиющих нарушениях. Служба контроля данных и информации уточнила, что изучает и оценивает предоставленную информацию.

В клинике пытались узнать личную информацию Кейт

"Это дело Лондонской клиники", — прокомментировал ситуацию представитель Кенсингтонского дворца.

А инсайдеры в клинике сообщают, что персонал испытал шок из-за откровенного нарушения коллегой доверия и этики.

В администрации клиники заверили, "что все пациенты, независимо от их статуса, заслуживают полной секретности и конфиденциальности по их медицинской информации".

Ранее "Телеграф" писал, что Кенсингтонский дворец объявил в своем заявлении, что Кейт Миддлтон госпитализировали 16 января для плановой операции на брюшной полости. Почему принцессе требовалась операция, подробно не разглашалось, во дворце уточнили, что герцогиня хочет сохранить конфиденциальность. Во дворце добавили, что она вряд ли вернется к своим королевским обязанностям к Пасхе, которая в этом году у католиков приходится на 31 марта.

Напомним, что король Британии Чарльз III сейчас находится в Сандрингаме по причине диагноза рака. Известно, что в ближайшее время король отложит свои публичные обязанности и приступит к тщательному лечению.