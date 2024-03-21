"Все-таки забарвлення капусти": Леся Нікітюк з гумором продемонструвала новий манікюр (фото)

Леся продемонструвала "харчовий манікюр"

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно поцікавилася у підписників, який із варіантів "харчового манікюру" обрати, нарешті показала фанатам декор своїх нігтів. Леся зробила нестандартний вибір та підняла настрій своїм фанатам.

Телеведуча на сторінці в Instagram розмістила світлину свого свіженького манікюру. Знаменитість показала декоровані нігті із забарвленням, схожим на червоноголову капусту.

Леся жартує

"Коли дозволила підписникам керувати моїм життям", – з гумором висловилася Нікітюк.

Леся обрала капусту

Фото руки вона зафіксувала на тлі розрізаної капустини, коли готувала салат. Біло-фіолетові хвилі мають непоганий вигляд на нігтях.

Леся також показала реакцію підписників на її пост із запитанням "Які нігті зробити?". Більшість обрала капусту. Леся підтримала – "все-таки забарвлення капусти".

Нагадаємо, що творча кар'єра у Лесі Нікітюк розпочалася у 2011-му році після участі у програмі "Розсміши коміка" на телеканалі "Інтер". Згодом Леся стала ведучою програми про подорожі "Орел і решка". Наразі харизматична білявка популярна телеведуча, вона активно експериментує з образами та спілкується зі своїми фанатами у соцмережах, розповідаючи про цікаві сторінки свого життя.

Раніше "Телеграф" писав, як готувала борщ у сільській хаті. Леся приготувала смачний борщ в печі та розповіла про це фанатам.