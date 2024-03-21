"Все-таки окрас капусты": Леся Никитюк с юмором продемонстрировала новый маникюр (фото)

Леся продемонстрировала "пищевой маникюр"

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно поинтересовалась у подписчиков вариантами "пищевого маникюра", наконец показала фанатам декор своих ногтей. Леся сделала нестандартный выбор и подняла настроение своим фанатам.

Телеведущая на странице в Instagram разместила фото своего свеженького маникюра. Знаменитость показала декорированные ногти с окрасом, похожим на красноголовую капусту.

Леся шутит

"Когда разрешила подписчикам управлять моей жизнью", – с юмором высказалась Никитюк.

Леся выбрала капусту

Фото руки она зафиксировала на фоне разрезанной капусты, когда готовила салат. Бело-фиолетовые волны выглядят неплохо на ногтях.

Леся также показала реакцию подписчиков на ее пост с вопросом "Какие ногти сделать?" Большинство избрало капусту. Леся поддержала – "все-таки окрас капусты".

Напомним, что творческая карьера в Леси Никитюк началась в 2011 году после участия в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Вскоре Леся стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка". Сейчас харизматичная блондинка восстребованная телеведущая, она активно экспериментирует с образами и общается со своими фанатами в соцсетях, рассказывая об интересных страницах своей жизни.

Ранее "Телеграф" писал, как готовила борщ в деревенской избе. Леся приготовила вкусный борщ в печи и рассказала об этом фанатам.