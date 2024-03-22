43-річна Жизель Бюндхен вразила виглядом двадцятирічної дівчини (фото)

Жінка обрала класичний чорний колір і не прогадала

Бразильська модель та письменниця Жизель Бюндхен, яку нещодавно упіймали під час прогулянки з сином, з’явилася перед публікою вся в чорному. 42-річна знаменитість досі справляє незабутнє враження своїм позитивним ставленням до життя та виглядом молодої дівчини.

Жизель Бюндхен помітили, коли вона виходила з готелю в Нью-Йорку. Для виходу в люди жінка обрала класичний чорний колір і не прогадала.

Знаменитість була одягнена в коротку чорну сукню-піджак. А ботфорди такого ж кольору вигідно доповнювали її образ та підкреслювали безкінечно довгі та стрункі ніжки.

Чарівна Бюндхен. Фото Getty Images

Жінка розпустила пшеничне волосся хаотичними хвилями та мала кілька прикрас. Давно відомо, що природність – це її родзинка. І не секрет, що багато хто намагається копіювати Жизель, бо вона і справді неповторна жінка.

Позитивний настрій Жизель. Фото Getty Images

Цікавинки про Жизель Бюндхен

Шлях до модельного Олімпу був непростим для Жизель. Дівчині, яка намагалася заявити про себе, неодноразово наголошували, що вона з невеличкого містечка та не має потрібних модельних стандартів. Проте Бюндхен досягла всього своєю працею та вірою в свої сили. Бразильянка ніколи не вимотувала себе дієтами, натомість захопилася йогою, виконуючи складні асани. Фігура супермоделі є рельтатом її способу життя та наполегливої праці. Бюндхен не вживає алкоголь та солодке. Нині вона має все, про що мріяла.

Раніше "Телеграф" писав, що Наомі Кемпбелл відвідала відкриття курорту в модній сукні. 53-річна зірка має ідеальний вигляд.