43-річна Жизель Бюндхен вразила виглядом двадцятирічної дівчини (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Жінка обрала класичний чорний колір і не прогадала
Бразильська модель та письменниця Жизель Бюндхен, яку нещодавно упіймали під час прогулянки з сином, з’явилася перед публікою вся в чорному. 42-річна знаменитість досі справляє незабутнє враження своїм позитивним ставленням до життя та виглядом молодої дівчини.
Жизель Бюндхен помітили, коли вона виходила з готелю в Нью-Йорку. Для виходу в люди жінка обрала класичний чорний колір і не прогадала.
Знаменитість була одягнена в коротку чорну сукню-піджак. А ботфорди такого ж кольору вигідно доповнювали її образ та підкреслювали безкінечно довгі та стрункі ніжки.
Жінка розпустила пшеничне волосся хаотичними хвилями та мала кілька прикрас. Давно відомо, що природність – це її родзинка. І не секрет, що багато хто намагається копіювати Жизель, бо вона і справді неповторна жінка.
Цікавинки про Жизель Бюндхен
Шлях до модельного Олімпу був непростим для Жизель. Дівчині, яка намагалася заявити про себе, неодноразово наголошували, що вона з невеличкого містечка та не має потрібних модельних стандартів. Проте Бюндхен досягла всього своєю працею та вірою в свої сили. Бразильянка ніколи не вимотувала себе дієтами, натомість захопилася йогою, виконуючи складні асани. Фігура супермоделі є рельтатом її способу життя та наполегливої праці. Бюндхен не вживає алкоголь та солодке. Нині вона має все, про що мріяла.
Раніше "Телеграф" писав, що Наомі Кемпбелл відвідала відкриття курорту в модній сукні. 53-річна зірка має ідеальний вигляд.