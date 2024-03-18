Жизель Бюндхен упіймали папараці під час прогулянки у Серфсайді (фото)
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Знаменитість підловили папараці у Флориді
Нещодавно модель Емілі Ратаковскі упіймали папараці на вулиці Нью-Йорка разом зі своїм собакою. А бразильська супермодель і письменниця Жизель Бюндхен потрапила під приціл фотокамер на вулицях Серфсайда у Флориді.
43-річна зірка була у вільній блузі та штанах білого кольору. Доповнювали образ в’єтнамки. Жінка не мала прикрас, натомість на обличчі були великі окуляри, вона просто розпустила волосся.
Жизель була у компанії свого сина-підлітка Бенджаміна та собаки. Бенджамін був у чорній футболці та коротких шортах синього кольору , він також був взутий у в'єтнамки.
У руках юнак ніс спеціальну іграшку для собаки. Сім'я мала невимушений та щасливий винляд.
Раніше "Телеграф" писав, що Наомі Кемпбелл відвідала відкриття курорту в модній сукні. 53-річна зірка має ідеальний вигляд.