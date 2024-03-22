43-летняя Жизель Бюндхен поразила видом двадцатилетней девушки (фото)

Женщина выбрала классический черный цвет и не прогадала

Бразильская модель и писательница Жизель Бюндхен, которую недавно поймали во время прогулки с сыном, предстала перед публикой в черном. 42-летняя знаменитость до сих пор производит незабываемое впечатление своим положительным отношением к жизни и видом молодой девушки.

Жизель Бюндхен была замечена, когда выходила из гостиницы в Нью-Йорке. Для выхода в люди женщина выбрала классический черный цвет и не прогадала.

Знаменитость была одета в короткое черное платье-пиджак. А ботфорды такого же цвета выгодно дополняли ее образ и подчеркивали бесконечно длинные и стройные ножки.

Очаровательная Бюндхен. Фото Getty Images

Женщина распустила пшеничные волосы хаотичными волнами и имела несколько украшений. Давно известно, что естественность – это ее изюминка. И не секрет, что многие пытаются копировать Жизель, потому что она неповторимая женщина.

Позитивный настрой Жизель. Фото Getty Images

Интересные факты о Жизель Бюндхен

Путь к модельному Олимпу был непростым для Жизель. Девушке, которая пыталась заявить о себе, неоднократно говорили, что она из небольшого городка и не имеет нужных модельных стандартов. Однако Бюндхен достигла всего своим трудом и верой в свои силы. Бразильянка никогда не изматывала себя диетами, в то же время увлеклась йогой и сейчас выполняет сложные асаны. Фигура супермодели — это рельтат ее образа жизни и упорного труда. Бюндхен не употребляет алкоголь и сладкое. Сейчас у нее есть все, о чем она мечтала.

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