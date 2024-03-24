"Чоловік і дружина": Остапчук в обіймах молодої коханої зворушив фанатів (фото)

Пара має щасливий вигляд

Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська оприлюднила нові фото. Разом із шоуменом, вони зробили ефектну фотосесію вдвох, чим потішили прихильників.

У своєму інстаграмі Катерина Полтавська показала ніжні кадри з чоловіком Володимиром Остапчуком. Вони обіймалися та мали зворушливий вигляд разом.

"Чоловік та дружина", — лаконічно написала дівчина.

Остапчук обрав для фотосесії класичну білу сорочку та чорні брюки. Родзинкою образу став вартісний годинник. Тоді як Катерина одягла шкіряну сукню без бретельок, яка підкреслила її струнку фігуру.

Користувачі мережі вже встигли відреагувати на світлини подружжя. Люди писали, що Володимир і Катерина гармонійно виглядають та доповнюють одне одного.

"Дуже схожі на Вікторію та Девіда Бекхем".

"Ви дуже підходите один одному. Прямо схожі".

"Вау, які красиві".

"Класні".

"Шикарні".

"Дуже гарні".

"Гармонійна пара".

"Красиві, аж занадто".

"Щасливі, думаю приживеться".

Нещодавно "Телеграф" писав, що акторка "Русалоньки" Голлі Бейлі з'явилась на фестивалі в Джорджії. Вона має чудовий вигляд після пологів. Знаменитість одягла комбінезон білого кольору з відкритими плечами та босоніжки у тон вбрання.