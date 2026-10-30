Солодкі знижки у Roshen: масло і згущене молоко здешевшали на 25%, а шоколадні цукерки віддають за 1 грн

Молочні продукти продають за акційними цінами до 16 листопада

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У магазинах Roshen діють знижки на згущене молоко та два види вершкового масла до 16 листопада 2026 року. До дня народження також пропонують упаковку цукерок за 1 грн за умови придбання торта "Київський".

Ціни та умови пропозицій показала авторка YouTube-каналу "Знижки UA" в огляді магазину Roshen. В анонсі огляду для згущеного молока вказана знижка 25%, повідомляє "Телеграф".

Скільки коштують згущене молоко та масло

Незбиране згущене молоко з цукром в упаковці 350 г продають за 55,70 грн. Більша упаковка, 600 г, коштує 86,70 грн.

Солодковершкове масло "Екстра" вагою 180 г можна придбати за 74,90 грн зі знижкою 25%. Солоне кисловершкове масло пропонують за такою самою ціною та з таким самим відсотком знижки.

У магазинах Roshen можна придбати згущене молоко та масло зі знижками Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як придбати цукерки за 1 грн до дня народження

Святкова пропозиція передбачає купівлю торта "Київський" вагою 850 г за 712,50 грн. За цієї умови упаковка цукерок із вишнею та вишневим лікером вагою 155 г коштуватиме 1 грн.

Торт складається з повітряних хрустких білкових коржів з обсмаженим фундуком. Для крему використовують вершкове масло та згущене молоко.

"Акція діє до початку акції "Вечірні знижки"", – нагадала авторка каналу "Знижки UA".

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у магазинах Roshen обвал цін на вафлі, бісквіти та печиво: встигніть придбати зі знижкою 36%.