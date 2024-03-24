Усміхнена "Русалонька" Голлі Бейлі вразила свіжим виглядом і стрункою фігурою на фестивалі (фото)

Акторка позувала для камер та мило посміхалася

Зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі, яка кілька місяців тому народила сина, з’явилася на фестивалі і похизувалася стрункою фігурою. Акторка мала свіжий вигляд, не боялася камер і мило посміхалася для фото.

Акторка відвідала Aerie REAL Fest, що відбувся у суботу, 23 березня, у Джорджії. На заході зірка показала струнку фігуру.

Для цієї Події Голлі Бейлі обрала білого кольору комбінезон з відкритими плечима і довгою спідницею в підлогу. Доповнила лук акторка босоніжками в тон вбрання. Прикрасила образ зірка підвіскою на шиї та браслетами на руці, що стали акцентами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ідеально пасувала до вбрання з відкритими плечима зачіска. Зірка обрала каре, що вклала на легкі хвилі. Макіяж Голлі Бейлі зробила денний. Виділила очі косметикою і намалювала світло-коричневі губи.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Голлі Бейлі зіграла головну роль у фільмі "Русалонька", за яку отримала багато дизлайків на Youtube. Кінострічка набрала мільйони переглядів, однак без хейту не обійшлося. Користувачі навіть запустили на знак протесту хештеги #NotMyAriel ("НеМояАріель") та #NotMyMermaid ("НеМояРусалочка").

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