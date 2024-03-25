Лідер гурту "Скай" Собчук зворушливо привітав доньку з 21-річчям (фото)

Олег розмістив у своєму фотоблозі архівні світлини з донькою

Фронтмен відомого українського гурту "Скай" Олег Собчук, який розійшовся з дружиною, красиво привітав доньку Тетяну з 21-річчям. Артист оприлюднив кілька світлин.

Також Олег розмістив у своєму фотоблозі архівні світлини з Тетяною, яка дуже схожа на зіркового тата. До привітань долучилася і мама Тетяни – Марія Собчук.

Собчук з донькою

"З Днем Народження, моя доця! Моя Тетяночка! Нехай усі твої мрії здійсняться! Люблю тебе безмежно", — висловився артист.

Разом співають

А Марія додала: "У 21 рік мого життя в мене народилась ти — найпахучіша і найкрасивіша квіточка Тетяночка. Сьогодні тобі теж 21! І я безмежно цьому рада. Ти моя віра в добро, моя краса і сила! Ти мій п'ятий елемент! Люблю тебе і вдячна тобі за досвід материнства поряд з тобою! З Днем Народження!", — зворушила Марія.

Марія Собчук з донькою

Додамо, що Олег Собчук та Марія мають двох дітей – доньку Тетяну та сина Арсена. Пара розійшлася після двадцяти років спільного життя. Колишня дружина артиста жалілася на аб'юзисну поведінку зіркового чоловіка.

Раніше "Телеграф" писав, що Олег Собчук показав, як відпочиває разом зі своєю донькою. Кадр був зроблений за межами України.