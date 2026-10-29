Після скандалу з ремонтом АЕС: яка компанія отримала контракт від "Укрзалізниці" на понад 1,4 млн грн

В кошторисі цієї фірми на ремонт фасадів ХАЕС журналісти виявили матеріали за цінами у 1,5–2,5 раза вищими за роздрібні

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Наприкінці грудня 2025 року філія "Укрзалізниці" уклала з компанією "СУ-39" договір на послуги автомобільного крана вартістю понад 1,4 млн грн. Ця ж фірма восени 2024 року отримала підряд на ремонт фасадів Хмельницької АЕС за 6,75 млн грн. Після журналістського розслідування про завищені ціни договір розірвали.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "Завищені ціни і змова на торгах: чому "Енергоатом" знову працює з фірмою скандального підрядника"

Хто отримав замовлення залізничників

"СУ-39" – скорочена назва компанії "Будівельна компанія "Спеціалізоване управління-39". За даними YouControl, наведеними виданням, 100% компанії належить рівненському бізнесмену Михайлу Мельнику.

Компанія отримала контракт із залізничною філією вже після припинення договору з ХАЕС на ремонт фасадів. Нове замовлення – послуги автомобільного крана.

Чому ХАЕС розірвала договір із "СУ-39"

Восени 2024 року компанія виграла тендер на ремонт фасадів Хмельницької атомної електростанції. Журналісти проєкту "Наші гроші" проаналізували кошторис і з’ясували, що будівельні суміші та штукатурку Ceresit заклали за цінами, які у 1,5–2,5 раза перевищували роздрібні ціни в магазинах.

Після розголосу "Енергоатом" публічно скасував угоду. Директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра підписав наказ про службове розслідування та розірвання договору через невідповідність цінових параметрів у проєктній документації.

Нагадаємо, у серпні керівництво "Укрзалізниці" потрапило під шалену критику містян. На станції при в'їзді до Сваляви на Закарпатті було знищене гніздо лелек, яке було там понад 40 років і стало справжньою візитівкою міста.