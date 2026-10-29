"Що за апокаліпсис?": спорожнілий супермаркет в одній із областей насторожив українців (фото)

У соцмережах обговорюють можливі причини незвичайної ситуації

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На Хмельниччині покупці помітили майже порожні полиці у супермаркеті "АТБ". Фотографії з’явилися у соцмережах. Одні здивувалися побаченому, інші припустили, що товари могли розібрати через розпродаж.

На знімках, опублікованих користувачем Threads, видно, що на кількох стелажах залишилося мало товарів, а деякі полиці майже порожні.

"А що за апокаліпсис почався?" – пожартувала авторка публікації.

Покупці обговорюють напівпорожні полиці у супермаркеті "АТБ" на тлі перебоїв із поставками

У коментарях одна користувачка припустила, що полки могли спорожніти через періодичну акцію. Інша розповіла, що напередодні також здивувалася, що побачила в магазині.

Про схожі випадки в інших містах розповіли й інші користувачі. Одна покупниця виклала фотографію майже порожніх полиць в "АТБ" та зазначила, що напередодні побачила там таку саму картину.

Коментатори звернули увагу і на нестачу окремих товарів. Одна з користувачів поскаржилася, що особливо не вистачає цукру. Авторка публікації відповіла, що проблеми є і з макаронами.

Ще одна користувачка розповіла, що у Житомирі у магазині "АТБ" теж були порожні полиці. За її словами, така ситуація спостерігалася на двох поверхах торгової точки. У коментарях припустили, що покупцям, можливо, варто запастись продуктами.

За публікаціями в соцмережах не можна встановити точні причини відсутності товарів у конкретних магазинах. Невідомо і те, наскільки така ситуація широко поширилася.

Покупці обговорюють майже порожні полиці в "АТБ" на тлі перебоїв із постачанням

Деякі покупці стверджують, що чули про перебої з постачанням до магазинів мережі. Одна користувач написала, що в "АТБ" нібито знову виникли труднощі з доставкою товарів, але зізналася, що підтвердження цієї інформації не знайшла.

Інша учасниця обговорення закликала не панікувати. Авторка публікації погодилася: вона не стверджує, що виникли серйозні проблеми, але задумалася, чи не варто зробити невеликі запаси продуктів.

Покупці обговорюють можливі перебої з постачанням товарів до "АТБ"

Чому в "АТБ" можуть бути порожні полиці

За останні місяці російські удари зашкодили кілька логістичних об’єктів "АТБ". Через це мережа змінює маршрути доставки та скорочує асортимент.

На початку жовтня компанія повідомила, що тимчасово скоротила асортимент приблизно на 29%, порівняно з показниками піврічної давності. Найсильніше на нього вплинули труднощі з постачанням окремих продуктів: круп, цукру, борошна, макаронних виробів та олії. Про це пише Forbes.ua

У компанії заявляли, що ситуація з поставками залишається контрольованою, хоча в окремих магазинах деякі категорії товарів можуть бути тимчасово відсутніми.

Поки що немає підтверджень, що напівпорожні стелажі саме у магазині Хмельницької області пов’язані з наслідками обстрілів. Причиною могли стати затримки постачання, особливості конкретної торгової точки або тимчасова відсутність окремих товарів.

Загалом в Україні не прогнозують тривалий системний дефіцит продуктів, але локальні перебої з асортиментом можливі.

Що відомо про удари по складах

13 жовтня 2026 року російська атака пошкодила вантажівку та фасад складського приміщення на території одного з підприємств Хмельницької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Того ж дня пожежі виникли на промислових об’єктах у Хмельницькому та Шепетівському районах.

російська атака пошкодила вантажівку та фасад складського приміщення на території одного з підприємств Хмельницької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Того ж дня пожежі виникли на промислових об’єктах у Хмельницькому та Шепетівському районах. 13 жовтня під удар ударив по логістичному центру "Епіцентру" у Хмельницькому. За даними компанії, об’єкт атакували десять разів на день. Виникло п’ять великих пожеж, вогонь знищив близько 85% товарів, що зберігалися на складі. Комплекс забезпечував постачання продукції до магазинів мережі. Про атаку агентство "Укрінформ" повідомило 14 жовтня.

За даними компанії, об’єкт атакували десять разів на день. Виникло п’ять великих пожеж, вогонь знищив близько 85% товарів, що зберігалися на складі. Комплекс забезпечував постачання продукції до магазинів мережі. Про атаку агентство "Укрінформ" повідомило 14 жовтня. На початку вересня у регіоні після російських атак безпілотниками також горіли складські приміщення підприємств. За даними прокуратури, увечері 2 вересня через падіння уламків дрону спалахнув склад у Хмельницькому, а вночі 3 вересня безпілотник потрапив до складського приміщення підприємства у Хмельницькому районі.

Як повідомляв "Телеграф", цукор продовжують постачати до магазинів "АТБ", але покупці часто розбирають його відразу після появи на полицях — про це свідчать дані про поставки. Порожні полиці можуть пояснюватися проблемами з доставкою та високим попитом. Ситуація з різними продуктами неоднакова: в "АТБ" повідомляли про гостру нестачу гречки, тоді як постачання інших круп, борошна та олії залишалися стабільними.