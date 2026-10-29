За колекційними призами в "АТБ" вже полюють: їх можна отримати, не виходячи з дому

Фанатам STALKER на замітку

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У Threads обговорюють нову акцію мережі супермаркетів "АТБ", присвячену STALKER 2. Розіграш уже привернув увагу шанувальників культової ігрової серії.

"Телеграф" розповість, що відомо про нову акцію, як долучитися до розіграшу та коли стануть відомі імена переможців.

Що розігрує "АТБ"

Організатори підготували кілька видів призів для шанувальників STALKER 2. Серед них — тематичні подарункові набори, мініфігурка та промокоди.

Загалом передбачено:

один подарунковий набір "Мега-бокс STALKER";

одну мініфігурку STALKER;

п’ять ексклюзивних подарункових наборів STALKER із книгою;

1000 промокодів на безкоштовну доставку одного наступного замовлення в інтернет-магазині "АТБ".

Умови акції. Фото: "АТБ"

Як взяти участь у розіграші

Для участі потрібно оформити замовлення в Інтернет-магазині "АТБ" на суму від 1000 гривень. Після цього покупець автоматично стає учасником розіграшу. Більше чеків — більше шансів на перемогу.

Акція триватиме з 28 жовтня до 10 листопада 2026 року включно. Переможців розіграшу визначать 11 листопада 2026 року.

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2

STALKER 2: Heart of Chornobyl — українська відеогра від студії GSC Game World у жанрі постапокаліптичного шутера. Події розгортаються в Чорнобильській зоні відчуження, де гравці досліджують небезпечну територію, стикаються з аномаліями та шукають артефакти.

Раніше "АТБ" уже проводила масштабну колаборацію з розробниками гри. У квітні 2026 року мережа запустила акцію з колекційними картками та тематичним альманахом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у "АТБ" запустили акцію із супергероями DC.