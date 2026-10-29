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Царський Sinsay: будівля нового магазину на Київщині вразила українців (фото)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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Українці відзначили місце розміщення закладу Новина оновлена 29 жовтня 2026, 17:30
Українці відзначили місце розміщення закладу. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей магазин відразу вразив українців

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Магазини мережі Sinsаi можуть приваблювати покупців не лише товарами та цінами. Вони можуть також розміщуватись в дуже цікавих та вишуканих будівлях.

Про це розповіла користувачка під ніком jabciya в соціальній мережі Threads. За її словами, незвичний магазин знаходиться в селі Гребінки Київської області.

Жінка показала фото будівлі, в якій розташований магазин. Вона також показала дещо з асортименту товарів, що там продаються.

"Куди я приїхала і скільки всього миленького тут є. Кароче, чашки від 69 грн, бачила і дешевше, тарілки теж, а планер з Хогвартсу за 69 грн, як вам?" — запитала вона.

Українців вразила будівля магазину
Українців вразила будівля магазину
Українка показала асортимент магазину
Українка показала асортимент магазину
Українка показала асортимент магазину
Українка показала асортимент магазину
Українка показала асортимент магазину
Українка показала асортимент магазину
Українка показала асортимент магазину
Українка показала асортимент магазину

Зазначимо, що Sinsay — це популярний міжнародний бренд одягу, взуття, косметики та товарів для дому, що пропонує доступні ціни та широкий асортимент. Він належить польській компанії LPP S.A.

Як відреагували в мережі?

Користувачі відзначили незвичну будівлю, в якій розташований цей магазин. Багато хто цікавився, де саме він знаходиться.

"Вау, у вас Сінсей прям як палац культури))";

"Ого, який царський сінсей";

"Як палац";

"Ви мені зробили боляче";

"В Запоріжжі сінсею немає, інтернет — не то зовсім";

"Гребінки?";

"О, це по Житомирській трасі, так?) Їхала в автобусі, бачила це чудо";

"Так, село Гребінки, Київська область) скоріше по Одеській трасі";

"Там раніше продавали чудові меблі в цій будівлі, тепер продають чудові чашечки";

"І ще купа всякого декору";

"Яке це місто?";

"Це Гребінки, Київська область";

"Афігєть, таких Сінсеїв я ще точно не бачила)";

"Палац";

"Який цікавий ваш Sinsay";

"Дякую, він звичайно не мій) але так, незвичайно";

"Ніби раніше там був будинок Свідків Ієгови", — пишуть в коментарях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців здивувала незвична знахідка з "Аврори".

Теги:
#Магазин #Будівля #Дизайн #Українка