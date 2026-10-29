Царський Sinsay: будівля нового магазину на Київщині вразила українців (фото)

Цей магазин відразу вразив українців

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Магазини мережі Sinsаi можуть приваблювати покупців не лише товарами та цінами. Вони можуть також розміщуватись в дуже цікавих та вишуканих будівлях.

Про це розповіла користувачка під ніком jabciya в соціальній мережі Threads. За її словами, незвичний магазин знаходиться в селі Гребінки Київської області.

Жінка показала фото будівлі, в якій розташований магазин. Вона також показала дещо з асортименту товарів, що там продаються.

"Куди я приїхала і скільки всього миленького тут є. Кароче, чашки від 69 грн, бачила і дешевше, тарілки теж, а планер з Хогвартсу за 69 грн, як вам?" — запитала вона.

Українців вразила будівля магазину

Українка показала асортимент магазину

Українка показала асортимент магазину

Українка показала асортимент магазину

Українка показала асортимент магазину

Зазначимо, що Sinsay — це популярний міжнародний бренд одягу, взуття, косметики та товарів для дому, що пропонує доступні ціни та широкий асортимент. Він належить польській компанії LPP S.A.

Як відреагували в мережі?

Користувачі відзначили незвичну будівлю, в якій розташований цей магазин. Багато хто цікавився, де саме він знаходиться.

"Вау, у вас Сінсей прям як палац культури))";

"Ого, який царський сінсей";

"Як палац";

"Ви мені зробили боляче";

"В Запоріжжі сінсею немає, інтернет — не то зовсім";

"Гребінки?";

"О, це по Житомирській трасі, так?) Їхала в автобусі, бачила це чудо";

"Так, село Гребінки, Київська область) скоріше по Одеській трасі";

"Там раніше продавали чудові меблі в цій будівлі, тепер продають чудові чашечки";

"І ще купа всякого декору";

"Яке це місто?";

"Це Гребінки, Київська область";

"Афігєть, таких Сінсеїв я ще точно не бачила)";

"Палац";

"Який цікавий ваш Sinsay";

"Дякую, він звичайно не мій) але так, незвичайно";

"Ніби раніше там був будинок Свідків Ієгови", — пишуть в коментарях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців здивувала незвична знахідка з "Аврори".