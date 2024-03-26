Ексдружина Кличка Єгорова похизувалася ідеальною фігурою (фото)

Модель продемонструвала приголомшливу фігуру

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 50-річна співачка Наталія Єгорова, яка нещодавно показала чесні фото, потішила фанатів свіжими світлинами. Цього разу вона продемонструвала приголомшливу фігуру, над якою працює в спортивному залі.

Зірка, яка живе в Німеччині, в лосинах попозувала після тренування і звернулася до шанувальників. Наталія закликала юзерів почати свій тиждень зі спорту на сторінці в Instagram.

"Новий тиждень, новий понеділок, нові виклики. Похід до спортзалу може здатися важким на перший погляд, але ніщо не може зрівнятися з тим відчуттям, яке ви відчуєте після нього. Не дозволяйте хандрі у понеділок взяти гору над вами, розпочніть свій тиждень з гарного тренування", – висловилася Наталія Єгорова.

Єгорова має приголомшливий вигляд

Модель продемонструвала приголомшливу фігуру, стрункі ноги та підтягнуті мʼязи. Підписники зробили знаменитості чимало компліментів та підкреслили, що вона має чудовий вигляд.

Підписники в захопленні

Недавно Наталія Кличко в Німеччині зробила студійні світлини та розповіла про переваги роботи моделлю "в найкращому віці". Колись вона вже заробила визнання в цій сфері, але заради сімʼї перервала карʼєру.

Нагадаємо, Віталій Кличко та Наталія Єгорова одружилися в 1997 році, у шлюбі в них народилося троє дітей. 2022 року пара повідомила, що розлучається. Кличко наголошував, що залишився у гарних стосунках з ексдружиною, а на рішення розлучитися вплинули "різні інтереси та різне життя".

Раніше "Телеграф" писав, що Наталія Єгорова згадала про вільне дитинство в Україні. Жінка оприлюднила архівні світлини.