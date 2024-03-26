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Ексдружина Кличка Єгорова похизувалася ідеальною фігурою (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
50-річна Наталія Єгорова Новина оновлена 26 березня 2024, 10:49
50-річна Наталія Єгорова. Фото instagram.com/natalia_yegorova/

Модель продемонструвала приголомшливу фігуру

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 50-річна співачка Наталія Єгорова, яка нещодавно показала чесні фото, потішила фанатів свіжими світлинами. Цього разу вона продемонструвала приголомшливу фігуру, над якою працює в спортивному залі.

Зірка, яка живе в Німеччині, в лосинах попозувала після тренування і звернулася до шанувальників. Наталія закликала юзерів почати свій тиждень зі спорту на сторінці в Instagram.

"Новий тиждень, новий понеділок, нові виклики. Похід до спортзалу може здатися важким на перший погляд, але ніщо не може зрівнятися з тим відчуттям, яке ви відчуєте після нього. Не дозволяйте хандрі у понеділок взяти гору над вами, розпочніть свій тиждень з гарного тренування", – висловилася Наталія Єгорова.

Єгорова має приголомшливий вигляд

Модель продемонструвала приголомшливу фігуру, стрункі ноги та підтягнуті мʼязи. Підписники зробили знаменитості чимало компліментів та підкреслили, що вона має чудовий вигляд.

Наталія Єгорова
Підписники в захопленні

Недавно Наталія Кличко в Німеччині зробила студійні світлини та розповіла про переваги роботи моделлю "в найкращому віці". Колись вона вже заробила визнання в цій сфері, але заради сімʼї перервала карʼєру.

Нагадаємо, Віталій Кличко та Наталія Єгорова одружилися в 1997 році, у шлюбі в них народилося троє дітей. 2022 року пара повідомила, що розлучається. Кличко наголошував, що залишився у гарних стосунках з ексдружиною, а на рішення розлучитися вплинули "різні інтереси та різне життя".

Раніше "Телеграф" писав, що Наталія Єгорова згадала про вільне дитинство в Україні. Жінка оприлюднила архівні світлини.

Теги:
#Німеччина #Артисти #Новини Єгорова