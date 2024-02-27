Ексдружина Кличка Наталія Єгорова показала, як святкує 50-річчя (відео)

Іменинниця звернулася до підписників та подякувала усім за теплі привітання

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова, яка нещодавно розповідала про свій відпочинок у горах, показала підписникам, як святкує свій день народження. Сьогодні, 27 лютого, Наталія радосно зустрічає свій ювілей.

На сторінці в Instagram іменинниця опублікувала відео, де вона задуває свічки на торті та дякує усім за теплі привітання. Знаменитість наголосила, що важко повірити, що їй виповнилося 50.

Єгорова задуває свічки на торті

"Мені 50… Дякую всім за чудові побажання. Я безмежно вдячна за своє прекрасне життя. Я нескінченно вдячна всім тим прекрасним людям, близьким, моїй сім'ї, моїм дітям, моїм друзям, які були, є і будуть поруч зі мною в усі моменти мого життя, у злетах і падіннях, у радості й горі, у щасті й у зневірі. Люди, які оточують моє життя, це моє найцінніше багатство. Я люблю вас усіх і з великим інтересом та хвилюванням входжу в нову главу свого життя", — написала Єгорова.

Нагадаємо, що шлюб Наталії Єгорової та Віталія Кличка розпався в серпні 2022 року. Пара була разом протягом 25 років.

Раніше "Телеграф" писав, що Наталія Єгорова згадала про вільне дитинство в Україні. Жінка оприлюднила архівні світлини.